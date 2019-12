Piazza Fontana, Sala “: Razzismo e fascismo veleni da contrastare”

Di seguito il discorso pronunciato dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala nella seduta del consiglio comunale in memoria dei 50 anni della strage di piazza Fontana alla presenta del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Signor Presidente della Repubblica,

Signor Presidente del Consiglio Comunale

Signori Consiglieri,

Autorità,

Il 12 dicembre è una data che nessun milanese potrà mai dimenticare. La strage di piazza Fontana è un momento fondamentale della storia cittadina. Per la nostra comunità rappresenta un’occasione di dolore, di ricordo e di solidarietà. Per le persone che hanno perso la vita, per i feriti. E per i loro familiari, ai quali ogni milanese si stringe commosso. Vorrei subito rivolgermi al presidente e a tutti gli iscritti dell’Associazione Familiari Vittime di piazza Fontana per ringraziarli, a nome di tutti i milanesi che ho l’onore di rappresentare. La nostra gratitudine è immensa verso il vostro impegno civile e morale, che ha favorito la consapevolezza su questa orribile strage. La vostra opera di memoria e di ricerca della verità è indispensabile, perché non può esistere libertà senza verità, come non c’è democrazia senza giustizia. Una verità e una giustizia che mancano ancora, a cinquant’anni da quelle bombe che hanno ferito Milano.

Per rendere omaggio alle vittime di piazza Fontana, nel cinquantesimo anniversario della strage, ci ritroviamo nel Consiglio Comunale, la sala dove sono rappresentate le idee di tutti i milanesi, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Milano è stata la prima città italiana a esser offesa dallo stragismo fascista. Nessun milanese potrà dimenticare il rumore della deflagrazione, le urla di dolore, i fumi arrivati a coprire il Duomo. La pietà, la solidarietà e la ricerca della giustizia spinsero la nostra comunità a unirsi in un abbraccio nel giorno dei funerali. Nonostante il dolore i milanesi furono in grado di ritrovare fraternità e vicinanza nel saluto religioso alle vittime, stretti l’uno vicino all’altro in una piazza Duomo mai così piena. Di sconforto, ma anche di amore verso il prossimo perduto, e in un silenzio che valeva più di qualsiasi parola per condannare la strage.

Le immagini di piazza Duomo stracolma fecero il giro d’Italia e del mondo, ricordando a tutti che Milano non si sarebbe piegata e avrebbe sempre protetto e ricordato i suoi fratelli appena caduti. All’ingresso del Duomo campeggiava un cartello: «Milano si inchina alle vittime innocenti e prega pace». Una testimonianza ancora attuale, come l’omelia dell’arcivescovo Colombo. Il nostro cardinale riportò le parole di due feriti gravi. Il primo gli disse: “Fu una cosa orrenda: ma io preferisco averla subita, piuttosto che averla fatta ad altri”; l’altro lanciò un appello che aveva come primi destinatari le forze politiche: “Così non va. Fate subito qualcosa per cambiare questo mondo.”

Piazza Fontana diede avvio a una delle stagioni più terribili della storia italiana. Milano e l’Italia persero l’innocenza, come hanno sottolineato gli storici, a causa delle bombe esplose qui vicino. Una strategia omicida mirata a spegnere con il sangue le richieste di modernizzazione delle lotte degli anni sessanta. E a sovvertire l’esito della Resistenza, la sconfitta della dittatura e l’avvio della democrazia repubblicana. Una ferita alla democrazia che ancora sanguina, perché dopo 50 anni lo Stato non è stato capace di definire una verità su quella strage. Un peso e una tristezza, come hanno sottolineato in più occasioni Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano, predecessori del Presidente Mattarella, che oggi ci onora con la sua presenza. Un peso e una tristezza cresciuti anno dopo anno per l’incapacità di fornire una verità che rendesse giustizia ai morti, permettendo alla società di andare oltre. Un peso e una tristezza per Milano come per l’Italia, colpita troppe volte dal terrorismo dopo piazza Fontana.

Una stagione dolorosa, ma necessariamente da ricordare. Fare memoria è un dovere civico e morale perché il passato possa fornire nutrimento per il presente e per il futuro. La memoria del male è indispensabile per la sua sconfitta. La domanda posta da Primo Levi, “Se questo è un uomo”, contiene in sé la costatazione che “questo è stato fatto da un uomo”. L’accettazione del male come immanente all’uomo è la premessa per poterlo battere. Ecco perché dobbiamo essere grati a chi come l’Associazione Familiari Vittime di piazza Fontana, come le altre associazioni di congiunti di vittime del terrorismo, fanno memoria di un male che ha provocato il dolore più lancinante che si possa subire, la perdita dei propri cari. Rendono un servizio prezioso per la nostra comunità.

La nostra città sarà sempre al fianco di chi ha perso la vita per colpa dei nemici della libertà, della democrazia, dei diritti e della giustizia. E si contrapporrà a chi mira a reprimere questi principi alla base della convivenza civile per riportarci verso l’oppressione e la discriminazione.

L’antisemitismo, il razzismo, il fascismo sono veleni da contrastare al di là della parte politica in cui ci si identifica. La Democrazia può essere divisa nel momento del voto come nella dialettica istituzionale, ma è e deve essere unita sui principi e sui valori fondamentali, sanciti nella Costituzione. A Milano come in Italia non ci può esser spazio per chi pensa di schiacciare e offendere l’uomo sulla base di differenti idee, etnie, o religioni. A questo serve il ricordo di piazza Fontana, strage di matrice fascista come diverse altre succedutesi negli anni settanta e ottanta. A questo serve la memoria delle vittime del terrorismo di ispirazione comunista.

Piazza Fontana inaugurò una strategia stragista che mirava a ricreare in Italia le condizioni per la dittatura, presente all’epoca in altri Paesi europei. Allora come oggi è necessario mobilitarsi per impedire che la sopraffazione, la discriminazione e l’intolleranza si impongano, favoriti dall’indifferenza. Spira un vento gelido di rabbia e violenza. Dobbiamo unirci per contrastarlo, spegnendone i motivi che lo sospingono. Un dovere etico e civile per noi milanesi, per rispettare la nostra storia.

Milano è per vocazione e per convinzione una città accogliente, aperta, solidale e tollerante, umanista. Caratteristiche secolari che hanno aperto ancora di più la ferita di piazza Fontana. E hanno reso più difficile accettare le ingiustizie che ne sono seguite. Io penso che la buona politica debba sempre cercare di fare i conti con la Storia e penso anche che chi rappresenta la comunità milanese debba scusarsi verso Pietro Valpreda e Giuseppe Pinelli per la loro persecuzione. Un sentimento di grata memoria che vale anche per il commissario Luigi Calabresi, un servitore dello Stato ucciso dopo una campagna d’odio offensiva verso la democrazia.

La commemorazione del cinquantesimo anniversario di piazza Fontana ci ricorda quindi come la memoria sia giustizia ed esercizio di etica civile. Quotidiano, perché abbia il senso di omaggiare i caduti e non rendere vano il loro sacrificio. Milano sarà sempre al loro fianco, come è stato fatto in passato e come sarà anche nel futuro di questa città.

Milano la ringrazia per la sua presenza, signor Presidente, e prende l’impegno di costruire una società più equa che trovi nella libertà, nella giustizia e nella sua apertura al mondo la strada per contribuire a una pace che sappia opporsi all’orrore della Strage di piazza Fontana.

Noi lavoreremo a questo avendo fede nel fatto che lo splendido gesto dell’incontro e dell’incrocio degli sguardi tra Gemma Capra Calabresi e Licia Rognini Pinelli (non a caso due donne, due splendide donne) possa essere di sprone per vivere un nuovo futuro guardando ad occhi aperti il nostro passato.

Il Male non avrà mai la meglio perché la violenza perde, perde sempre di fronte alla forza di un popolo che nella sua memoria viva trova il senso del suo futuro. Noi, a Milano, siamo così.