Sesto San Giovanni (Mi), arrestato 41 enne con hashish e olio alla marijuana

Lo hanno fermato alle 3.30 di questa notte mentre si aggirava tra i capannoni industriali di via Mazzini a Sesto San Giovanni. L’uomo, un 41enne legato agli ambienti di alcuni centri sociali del Monzese (Foa Boccaccio e Gruppo Tarantula), viveva proprio in una di quelle strutture. All’interno di un capannone in disuso aveva allestito uno studio di registrazione fonica e, subito sopra, in una sorta di soppalco, aveva creato una piccola camera ad uso personale. Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno sequestrato 70 grammi di hashish, 162 grammi di marijuana e uno di eroina, insieme a 650 euro in contanti. Sono stati, inoltre, rinvenuti 50 adesivi con la scritta “La mia economia è investire nella Polizia” e l’immagine di un camioncino diretto contro due agenti, oltre a 50 contagocce utilizzati per contenere infusi d’olio alla marijuana che il 41enne realizzava sul posto e teneva in cinque grossi contenitori di vetro. L’uomo è stato arrestato e verrà giudicato per direttissima.