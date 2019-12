Inter-Barcellona, sequestrate mazze e bastoni agli ultras catalani

Diciotto mazze di legno, 4 mazze di legno chiodate, 18 bengala, 3 artifici pirotecnici “candela romana”, 5 paia di guanti con noccoliera o con imbottiture di sabbia, un mefisto, un paradenti. Questo il materiale sequestrato ieri dagli agenti della Digos a 65 tifosi del Barcellona, a Milano per la partita di Champions League tra l’Inter e la squadra catalana. Gli ultras erano stati individuati intorno alle 17 nei pressi del bar Tenconi di via Tesio. Privi di biglietto, la Digos aveva proceduto al controllo trovandoli armati di mazze e bastoni. I tifosi sono quindi stati isolati prima che potessero entrare in contatto con i tifosi interisti. Quindi sono stati accompagnati in Questura.