Incidente stradale stamattina poco dopo le 7 a Milano. Un anziano è stato investito e le sue condizioni sono gravi. E’ accaduto in via Bettini alle 7.10 quando l’uomo, un 75enne, stava attraversando la strada. Sul posto è giunto il 118 : i soccorritori lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Gli accertamenti sull’investimento sono in corso da parte della Polizia Locale. Il conducente dell’auto si è fermato a prestare soccorso.