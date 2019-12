Sardine, Sala: “Positivo, poi ognuno fa la sua parte” [VIDEO]

“Positivo certamente, poi ognuno fa la sua parte: le Sardine fanno le Sardine e la politica fa la politica”. Così a margine della presentazione di questa mattina a Palazzo Reale del programma espositivo 2020, ha commentato il sindaco Giuseppe Sala la manifestazione del movimento delle Sardine di ieri a Milano. “Il mio modo di far politica e la mia testimonianza in questo momento è di portare i sindaci, e spero anche tanta gente, in piazza il 10 dicembre. Faremo questa bella manifestazione contro l’odio e quindi diciamo che sono percorsi paralleli, ma la direzione è la stessa, ossia quella di una conferma di una bella politica che, come ho sentito ieri, non vuole essere contro, ma vuole essere a favore di alcuni valori”, ha aggiunto Sala facendo riferimento al corteo che attraverserà la Galleria, organizzato per il 10 dicembre in solidarietà alla senatrice Liliana Segre, al quale prenderanno parte circa 400 sindaci. (MiaNews)