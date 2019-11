Trasporti, scontro comune di Milano-Regione Lombardia

E’ scontro tra Comune di Milano e Regione Lomabardia sul fronte dei trasporti. Non è stato raggiunto l’accordo tra Regione e Comune di Milano sulla riforma della governance delle Agenzie di Bacino per il Trasporto pubblico locale che porterebbe a una riduzione del peso di Milano e Città Metropolitana nell’agenzia di bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. L’emendamento contestato da Palazzo Marino è stato inserito nella legge di semplificazione votata ieri dal Consiglio regionale. Il comune non esclude un ricorso. “Regione Lombardia cambia le regole che aveva scritto nel 2012 senza averne parlato con Agenzie, Province, Città metropolitana e comuni. Questo si chiama colpo di mano”. Così l’assessore alla Mobilità del Comune di Milano Marco Granelli. “Noi siamo sempre stati disponibili al confronto, e per questo anche oggi eravamo presenti. I tavoli però si aprono prima di approvare le leggi, non dopo – ha aggiunto – perché il dialogo tra le istituzioni è necessario per il bene dei cittadini. Per questo ci saremo anche nelle prossime settimane”. “Non vogliamo che ragioni esclusivamente politiche o di poltrone condizionino un servizio fondamentale per la vita delle persone e delle imprese. Se così stanno le cose saremo pronti a cercare gli strumenti per evitare che il trasporto pubblico locale gestito da Atm diventi inefficiente come quello di Trenord”.

La questione della revisione della governance delle Agenzie del Tpl “è stata un po’ caricata dal Comune (di Milano, ndr), anche perché il concetto è: non siamo noi che ci vogliamo appropriare, ma semplicemente cercare di coinvolgere gli altri capoluoghi del bacino. Mi sembra una cosa del tutto tranquilla”. Lo ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana. Quanto al tavolo di confronto che dovrà aprirsi tra Regione e Comune, “è una cosa che ha deciso il Consiglio regionale. Se c’è spazio per discutere, va benissimo che si discuta, non mi sembra una cosa particolarmente drammatica”, ha commentato Fontana.