Sala, maltempo preoccupante ma non sono segnalati rischi

Il maltempo che sta interessando anche Milano è “certamente preoccupante. Il tema del Seveso è noto. Senza le vasche a nord di milano si fa poco. In questo momento non abbiamo segnalazioni di rischi”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine della conferenza stampa di questa mattina per la posa della prima pietra per la realizzazione del nuovo Ospedale Maggiore Policlinico, rispondendo ad una domanda sulle precipitazioni di queste ore e sui rischi legati all’esondazione del Seveso. “Non è la pioggia costante che condiziona il Seveso, lo condizionano le piogge violente. Più che altro l’attenzione va rivolta alla cura delle strade, perché oggettivamente è lì dove vediamo maggiori insidie. Per questo ho chiesto all’assessore Marco Granelli di concentrare ancora più attenzione”, ha concluso Sala.