Duomo, scippatrici arrestate in flagranza [VIDEO]

Giovedì pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato in flagranza due donne bulgare di 46 e 33 anni, sorprese a scippare un anziano 82enne che stava facendo acquisti in una panetteria di via Victor Hugo. Dopo aver commesso il furto, la più anziana della coppia, per sviare da sé eventuali sospetti, ha anche finto di ritrovare per terra il portafoglio dell’anziano riconsegnandolo alla titolare della panetteria. Le due donne avevano alle spalle numerosi precedenti specifici per reati commessi in diverse regioni del Nord Italia. (MiaNews)