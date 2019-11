Violenza di gruppo alla moglie, arrestato 40enne nell’Alto Lario

La fine di una relazione e il compagno che non lo accetta: non è purtroppo il primo caso in cui rabbia e gelosia prendono il sopravvento portando a gesti estremi e criminali. Questa volta la vittima è una donna straniera residente a Colico, nella zona dell’Alto Lario, violentata in branco dall’ex marito 40enne e da alcuni amici dell’uomo. Una folle, assurda e brutale vendetta per quella separazione mai digerita. Le indagini, scattate dopo la denuncia in caserma della donna, hanno portato all’arresto dell’ex marito, adesso in carcere. L’uomo, oltre all’accusa di violenza sessuale di gruppo, dovrà rispondere anche di maltrattamento e violenza fisica nei confronti del figlio minore, il quale – sentito dagli agenti – avrebbe confermato quanto accaduto tra le mura domestiche.