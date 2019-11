Sala incontra Conte, fondamentali questione ambientale ed equità sociale [VIDEO]

“Milano avendo consolidato il suo posizionamento si prepara a una nuova fase dove le due questioni fondamentali diventano la questione ambientale e l’equità sociale” : lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala al termine dell’incontro con il premier Giuseppe Conte a Palazzo Marino. “Adesso più che mai – ha affermato – perché ci sentiamo con le gambe solide dopo aver messo la città in questi anni nel novero delle grandi città internazionali. E proprio per questo è importante il rapporto della città con il Paese”. Il sindaco ha quindi ricordato alcuni settori in cui Milano “puó offrire l’ esperienza” maturata in questi anni al resto del Paese. Ad esempio, ha affermato “sulle partecipate. È chiaro che su tpl, pulizia e gestione delle acque Milano ha best practices, quello che offriamo al Paese è di capire se il valore di queste società puó essere esteso in alcune realtà territoriali”. Tra gli altri ‘esempi’ milanesi ricordati dal sindaco quello dello sviluppo del turismo e della valorizzazione della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. (MiaNews)