Sulle nevi della Lombardia con i “Treni della neve”, puntualità permettendo: anche quest’anno, per la stagione invernale, tornano le proposte treno+navetta+skipass ideate da Trenord per portare i viaggiatori in treno a trascorrere una, due o tre giornate di divertimento sugli sci nei comprensori di Aprica, Valmalenco, Montecampione e Pontedilegno-Tonale. L’offerta speciale di Trenord comprende il viaggio di andata e ritorno in treno da tutta la Lombardia alle stazioni più vicine ai comprensori, il servizio di bus-navetta – dedicato e disponibile esclusivamente su prenotazione – verso gli impianti e un voucher valido per il ritiro dello skipass. Le offerte prevedono anche sconti speciali sul noleggio di attrezzature, punti di ristoro, strutture ricettive. I pacchetti speciali “Treni della neve”, utilizzabili dal 7 dicembre 2019 al 13 aprile 2020, sono acquistabili a partire dal 28 novembre da sito e App di Trenord. Il biglietto dovrà essere stampato e portato con sé. I prezzi si aggirano sui 47/50 euro per una giornata e sui 78/85 euro per due giornate, a seconda delle destinazioni, fino ai 116 per tre giorni.