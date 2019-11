Pattuglia della Finanza si incastra nei binari del tram

“Favorisca i documenti, prego”. Questa volta è proprio il caso di chiederli all’autista della pattuglia della Guardia di Finanza che, alle 8, è rimasta incastrata tra binari e traversine del tram in via Legnano, circa all’altezza di Lanza. Il grave errore di manovra ha mandato in tilt la circolazione di alcune linee Atm. L’autopattuglia, tra l’altro, non si è fermata poco dopo essere finita nella massicciata ma ha percorso alcune decine di metri, neanche fosse un cingolato, fino a rimanere inesorabilmente incastrata.