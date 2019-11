Milano, Beppe Sala verso la ricandidatura

“Ricandidarmi a Milano è un’ipotesi molto solida”. Così il sindaco Giuseppe Sala durante l’intervento al teatro Franco Parenti in occasione de Linkiesta Festival, interrogato sui propri progetti futuri. “Non penso a niente di diverso dal fare il sindaco – ha continuato il primo cittadino -, ma vorrei attivare un pensiero politico che parta da Milano con un’agenda non diversa dalla mia vita attuale”. “Se mi ricandidassi vorrei attorno a me persone nuove, più giovani, più fresche che affianchino persone esperte”. “Mi ricandiderei in discontinuità con me stesso per lavorare sulle questioni di equità sociale – ha spiegato il primo cittadino -. Dovrei cambiare io su certe cose e vorrei cambiare parte delle persone che lavorano con me per andare in quella direzione”. Nonostante la decisione sulla ricandidatura a sindaco possa essere formalizzata a settembre/ottobre 2020, Sala ha anticipato di aver “alzato le antenne per capire chi sono i giovani milanesi attenti e capaci”. (MiaNews)