Post Expo, inaugurato Human Technopole

Inaugurata la nuova sede di Human Technopole, l’istituto di ricerca per le scienze della vita situato nel cuore di Mind (Milano Innovation District), l’area

in cui cinque anni fa si e’ svolto Expo Milano 2015. Alla cerimonia hanno partecipato anche il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, Paola De Micheli, ministro per le Infrastrutture e Trasporti e Stefano Buffagni, vice ministro allo Sviluppo economico. Presenti anche Diana Bracco, gia’

presidente di Expo e commissario di Padiglione Italia e, tra gli altri, Marco Simoni, presidente Fondazione Human Technopole. Nella nuova sede opereranno oltre mille scienziati provenienti dall’Italia e dal mondo.

Human Technopole occupera’ circa 55.000 metri quadri, di cui 35.000 di laboratori interdisciplinari, includendo tre edifici esistenti (Palazzo

Italia, Padiglione Nord e Padiglione Sud) e uno di nuova costruzione, il South building. La struttura sara’ completata entro il 2024Le prime aree di ricerca che si stanno sviluppando riguardano la genomica, la biologia computazionale, la neuro -genomica, la biologia strutturale. Sara’ attivo anche un Centre for Analysis, Decision And Society, un centro per la gestione e l’analisi dei dati che potranno essere utilizzati come supporto decisionale a responsabili politici e operatori sanitari.