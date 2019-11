Milano, tredici incidenti in sette ore: venti feriti, cinque gravi

Dodici incidenti stradali a Milano e uno in tangenziale all’altezza di Corsico. E’ il pesantissimo bilancio sulle strade tra la mezzanotte di sabato e domenica mattina. Oltre venti i feriti di cui cinque in gravi condizioni. La polizia locale ha intercettato un automobilista pirata che ha investito un ciclista che attraversava sulle strisce in via Giambellino. Intanto due uomini che guidavano con un tasso di alcol nel sangue quattro volte sopra la soglia sono stati beccati e denunciati dai carabinieri.