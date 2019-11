Tennis, a Milano dal 5 al 9 Novembre arrivano le “Next Gen ATP Finals”

La terza edizione delle “Next Gen ATP Finals” si svolgerà a Milano, dal 5 al 9 novembre. Dopo essere stati ospitati, gli anni scorsi, a Rho-Fiera, per la prima volta gli incontri si disputeranno in città, nel nuovo impianto Allianz Cloud, sorto dalle ceneri dello storico Palalido. Alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione ha presenziato Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza della Regione con delega ai Grandi eventi sportivi. All’evento erano presenti anche Rocco Sabelli, presidente e AD di “Sport e

Salute”, Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana Tennis (Fit), Chris Kermode, Ceo di ATP, e Roberta Guaineri, assessore al Turismo, Sport e Qualita’ della vita del Comune di Milano.

“Le ‘Next Gen ATP Finals’ – ha sottolineato nel suo intervento Rossi – sono per la Lombardia i fuochi d’artificio di questo ultimo quadrimestre, che chiude un anno particolarmente ricco di grandi eventi di altissimo livello”. “Tra questi – ha proseguito il

sottosegretario – ricordo che all’inizio di settembre abbiamo ospitato il Gran Premio di Formula 1 di Monza e i Campionati europei di tiro a volo. Per il ciclismo ci sono stati il

Trittico e il Giro di Lombardia. A breve si disputeranno le Olimpiadi invernali per i sordi e, il 28 e 29 dicembre, chiuderemo l’anno con la Coppa del mondo di sci, appuntamento importante anche dal punto di vista organizzativo, in chiave Olimpiadi invernali del 2026. Competizioni internazionali che portano l’attenzione degli atleti agonisti e amatoriali di tutto il mondo sulla nostra regione, esaltandone le eccellenze anche dal punto di vista sportivo”.

“La Lombardia – ha quindi sottolineato Rossi – vanta numerose eccellenze in ambito sportivo, società di grande tradizione conosciute in ogni continente che hanno portato prestigio a tutto il Paese. Lo sport può essere un biglietto da visita fenomenale e se si associa alle altre e numerose eccellenze della nostra splendida regione può trasformarsi in un importante elemento di marketing territoriale. Calcio, basket, pallavolo, atletica, scherma, canoa, canottaggio, la lista è lunghissima e il tennis è un fiore all’occhiello, soprattutto in ambito giovanile, con i tornei Bonfiglio e Avvenire che hanno battezzato i più grandi campioni degli ultimi anni e, da tre anni, con le finali ATP dei giovani campioni”. “Questa edizione delle ‘Next Gen ATP Finals’, spostata nel cuore della città di Milano – ha concluso Rossi -, mi auguro permetterà a un numero crescente di famiglie, magari anche con figli piccoli, di assistere ai match, perché la cultura dello sport si nutre con eventi come questi, con lo spettacolo che i campioni sanno dare, e cresce in adulti e piccini con lo spirito di emulazione”.