Meteo: oggi brutto tutto il giorno e neve in montagna, domani migliora

Nevica ad alta quota oggi sulle Alpi lombarde. Maltempo con piogge anche a carattere di rovesci e temporali su Lombardia orientale, Liguria, regioni di Nord-Est, zone interne e tirreniche del Centro-Sud; isolati temporali saranno possibili anche in Sicilia e Sardegna. Fenomeni più intensi con il rischio di nubifragi andranno a interessare la Liguria, l’Emilia occidentale, l’alta Lombardia, il Nord-Est e il settore tirrenico dalla Toscana fino alla Campania. Nubi meno compatte con basso rischio di precipitazioni su Calabria ionica e centro-nord della Puglia. In serata attenuazione dei fenomeni al Nord-Ovest con parziali schiarite mentre le piogge e i temporali insisteranno soprattutto all’estremo Nord-Est, su Lazio, Campania e localmente in Sicilia. Nevicate sulle Alpi ad alta quota tra i 1800 e i 2000 m. Venti di forte intensità in prevalenza sud-occidentali, con raffiche fino a burrascose. Mari agitati con il rischio di mareggiate sulle coste esposte del settore tirrenico e della Sardegna occidentale. Temperature massime in rialzo al Nord-Est, in Emilia Romagna e in gran parte del Centro-Sud; valori inferiori alla norma al Nord-Ovest.

PREVISIONI PER LUNEDÌ

Tempo in generale miglioramento, con il ritorno del sole in Pianura Padana, lungo le regioni adriatiche e ioniche. Nubi sparse al Nord-Est, sul settore centrale tirrenico e in Sicilia; qualche pioggia o rovescio nelle prime ore del giorno su Friuli Venezia Giulia e nel corso della giornata sul levante ligure, in Toscana e sull’Appennino settentrionale. Deboli nevicate sulle Alpi occidentali oltre i 2000 m. Dalla tarda serata tendenza ad un nuovo peggioramento al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna per l’avvicinarsi della perturbazione n.3 di novembre. Temperature in calo quasi ovunque nei valori minimi, massime in rialzo al Nord-Ovest. Venti ancora intensi, in prevalenza occidentali, con mari molto mossi o agitati.