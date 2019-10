Municipio 7, Sala: rischio fascismo c’è, difendiamo i valori di Milano [VIDEO]

“L’Italia è il Paese dove il ricordo e il rischio del ritorno del Fascismo a mio avviso c’è ancora, per cui assolutamente noi andremo avanti su questo terreno.” Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della presentazione della ventesima edizione della Generali Milano Marathon, in merito al voto del Municipio 7 che, invece di occuparsi dei problemi del quartiere, ha approvato una mozione nella quale si chiede di eliminare la dichiarazione antifascista per l’organizzazione di eventi in spazi pubblici come stabilito dal Comune di Milano nel 2018. I promotori della mozione municipale, richiamando la risoluzione del Parlamento Europeo approvata nel settembre scorso che conteneva l’equiparazione tra regimi nazisti e comunisti, chiedono al Comune di sostituire il termine ‘antifascista’ con ‘il rifiuto di ogni ideologia totalitaria e liberticida’. Sul fatto che la mozione sia stata proposta da Fratelli d’Italia con l’appoggio di Forza Italia e Lega e non da forze di estrema destra il sindaco ha aggiunto: “E’ un dato di fatto e ci stiamo abituando, ognuno fa la sua parte. Io continuerò a difendere i valori della nostra città e i valori della nostra città sono questi.”