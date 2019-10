Spaccio in zona Garibaldi-Venezia, due arresti

La Polizia ha arrestato, ieri sera, in due distinti interventi, due uomini per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Intorno alle 21.30, gli agenti hanno arrestato un cittadino eritreo nei pressi dei giardini pubblici di via Vittorio Veneto. Il 38enne è stato colto nell’atto di cedere della sostanza di tipo hashish a un ragazzo minorenne. Già destinatario di divieto di dimora nel territorio di Milano, è stato arrestato. Circa due ore dopo, in via Vitruvio, i poliziotti hanno arrestato un cittadino giordano con precedenti per spaccio. Il 44enne era a bordo di una Volkswagen Polo, su cui per pochi minuti, ha fatto salire un cittadino italiano. Trovato quest’ultimo in possesso di una dose di cocaina, gli agenti in borghese hanno fermato l’autista della macchina. Addosso aveva la somma di 815 euro contanti più altre due dosi di cocaina contenute in una scatola. La perquisizione dell’appartamento dell’uomo ha portato al sequestro di ulteriori 20 dosi di cocaina più pezzi della stessa sostanza per un totale di 106 grammi. Nascosta in casa vi era anche la somma di 4000 euro contanti in diverso taglio.