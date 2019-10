Maltempo, scendono Seveso e Lambro. Allagamenti a Milano

Restano monitorati Seveso e Lambro i cui livelli, saliti rapidamente intorno alle 7, sono ora in discesa: Cesano Maderno 1,11 – Palazzolo 0,47 – Ornato 1,76 – Valfurva 1,94 – Lambro: Peregallo 1,33 – Feltre 2,32, questi i valori riferiti dall’assessore Marco Granelli sui social spiegando che “lo scolmatore di Palazzolo sta lavorando bene drenando l’acqua a monte. Attendiamo peggioramento nel pomeriggio”. Atm segnala rallentamenti e modifiche per i mezzi di superficie, in particolare la linea bus 78; linea 40, linee 41 e 52, alcune linee tram bloccate e consigliava stamattina di usare le metropolitane. Segnalati problemi alla viabilità: in viale Elvezia all’altezza di via Canonica per la caduta di un albero sulla carreggiata; molti semafori sono saltati e risultano allagati molto sottopassaggi: via Comasina, via Negrotto, viale Rubino, via Pacuvio, via Lombroso, via Astesani, via Spezia, via Bazzi, cavalcavia Bussa, via dei Missaglia, tra quelli segnalati.