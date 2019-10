Ucciso a colpi di pistola nei box, omicidio nel milanese

Un uomo di 63 anni è stato ucciso ieri sera con diversi colpi di pistola, a Cernusco Sul Naviglio, nel milanese. E’ stato trovato in serata all’interno della propria auto al piano interrato dei box in un condominio, in via Don Milani 17. A scoprire il corpo, attorno alle 19, è stato un residente che ha chiamato i carabinieri. La vittima, Donato C., originario di Taranto ma da molti anni residente in Lombardia, viveva nello stabile dove è stato trovato senza vita. Secondo i primi rilievi del medico legale sarebbe stato ucciso con almeno 10 colpi di pistola esplosi a distanza ravvicinata. Al caso lavorano i militari della compagnia di Cassano d’Adda e del Nucleo investigativo, che stanno cercando testimoni e telecamere utili nella zona. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire il profilo della vittima, le vicende in sospeso che potrebbero fornire un primo indirizzo della vicenda. L’unica macchia sulla sua fedina penale era un piccolo e datato precedente per droga. Stanno anche cercando di ricostruire le ultime ore, gli spostamenti, i possibili appuntamenti riferiti a famigliari o amici. Una prima traccia potrebbe essere il numero dei colpi esplosi, più comune in omicidi di impeto che in regolamenti di conti nel mondo della criminalità organizzata.