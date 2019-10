Marina Abramovic, “The Kitchen” alla Pinacoteca

Casa Testori riporta a Milano Marina Abramovic. Per la prima volta viene presentato nel suo insieme il ciclo “The Kitchen. Homage to Saint Therese”, dal 18 Ottobre al 31 Dicembre, nel complesso della Pinacoteca Ambrosiana, nella Sala Sottofedericiana.

La mostra è curata da Casa Testori e prodotta da Vanitasclub, gestore della Cripta di San Sepolcro, in collaborazione con la Veneranda Biblioteca e Pinacoteca Ambrosiana. I tre video della serie “The Kitchen” sono stati realizzati come omaggio a Santa Teresa d’Avila. Il percorso si conclude nella Cripta di San Sepolcro riportata a splendore da un recente restauro. L’energia spirituale che Marina Abramović libera nei tre video, ambientati nelle grandi e suggestive cucine di un ex convento spagnolo, trova una naturale continuità nelle sensazioni che trasmette l’“immersione” nella Cripta di San Sepolcro, riportata a splendore da un recentissimo restauro.

Biblioteca Ambrosiana, piazza San Sepolcro, Milano

Orari: martedì-venerdì 12-20, sabato-domenica 10-20

Telefono: 02 9296 5790