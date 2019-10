Turchia, il Pirellone si schiera con i curdi

Il Pirellone si schiera con il popolo curdo: con una mozione urgente presentata da +Europa e approvata all’unanimità, il Consiglio regionale chiede infatti alla Regione di intervenire presso il Governo perché promuova in tutte le sedi istituzionali “la condanna di quanto avvenuto e l’attivazione di tutti i canali diplomatici per spingere il Governo turco a cessare gli attacchi contro i curdi nel Nord della Siria” e anche di adoperarsi “affinché il Governo italiano sospenda con effetto immediato tutte le forniture di armamenti e sistemi militari verso la Turchia”. «Il sostegno politico a questa vicenda non può esaurirsi con qualche elogio alle combattenti dello YPJ o in un valzer di dichiarazioni ipocrite, ma servono provvedimenti che aiutino in concreto la popolazione coinvolta – ha commentato il consigliere di + Europa Michele Usuelli – per questo la mozione impegna la Giunta regionale non solo a condannare l’aggressione di Erdogan, ma ad attivare il Governo italiano affinché sospenda con effetto immediato tutte le forniture di armamenti.