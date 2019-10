‘Moto Rivoluzionario’: torna Eicma, Milano capitale delle due ruote [VIDEO]

Un “Moto Rivoluzionario” – come recita il titolo scelto per quest’anno- guidato da 1800 brand provenienti da più di 40 Paesi è pronto ad invadere Milano per la 77esiema edizione di Eicma, l’Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo, in programma dal 5 al 10 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho. E proprio al dinamismo di tutta l’industria di riferimento e alla sua capacità di spostare sempre più in avanti i confini dello sviluppo tecnologico è dedicata l’edizione di questo appuntamento fieristico con più di cent’anni di storia. Ricco il calendario di eventi, presentazioni, spettacoli e dimostrazioni con tutti i nuovi modelli delle case produttrici; una manna per gli appassionati.

Le parole del presidente della Regione Attilio Fontana e di Andrea Dell’Orto, presidente di EICMA