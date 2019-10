Champions, Inter sconfitta dal Barcellona

Tanta amarezza e rabbia nelle parole di Antonio Conte dopo la sconfitta in Champions contro il Barcellona (2-1). “Dopo una partita del genere meritavamo molto di più, dovevamo capitalizzare le occasioni create. Abbiamo messo in difficoltà una squadra come il Barcellona”. Il tecnico discute la direzione dell’arbitro, lo sloveno Damir Skomina. “Sono un po’ amareggiato perché ho visto che alcune situazioni sono state indirizzate, il riferimento è a tante cose. E’ una sensazione che abbiamo avuto. Il giallo? Sulla casacca dell’arbitro c’e’ scritto rispetto, credo debba essere reciproco”. All’Inter non riesce l’impresa contro il Barcellona, la sfiora, ma la doppietta di Suarez nella ripresa è un brusco risveglio per i nerazzurri.In Champions il cammino è ancora complicatissimo con Barcellona e Borussia a 4 punti, Inter e Slavia Praga a 1. Ed ora i nerazzurri dovranno già voltare pagina perché domenica c’è la Juve.