Cittadini per l’aria, flashmob in piazza Duomo

A Milano 594 persone muoiono prematuramente ogni anno solo a causa del superamento dei limiti di legge delle emissioni del biossido di azoto, prodotto in larga parte delle veicoli Diesel. Lo sottolineano i Cittadini per l’aria, che organizzano un flashmob per oggi, giornata in cui entra in vigore il secondo scaglione di divieti dell’Area B, per i Diesel Euro 4 più inquinanti.

“Aiutaci a sostenere misure sempre più efficaci per ridurre le emissioni che mettono a rischio la salute di tutti” dicono gli organizzatori dell’evento.

Appuntamento alle 18,30 in Piazza Duomo. Sarà presente l’artista Paola Lattanziche si posizionerà al centro della piazza. I partecipanti si sistemeranno intorno a lei imitando semplicemente la respirazione dell’artista e mettendo così in scena un respiro collettivo, per un minuto circa. Al termine del respiro collettivo, comincerà la performance dell’artista: una danza che di 2-3 minuti circa; quando l’artista si sdraierà a terra, tutti si sdraieranno a terra per un minuto. Ad ogni partecipante si chiede di indossare, se possibile, una maglietta bianca, ma non è vincolante.

E’ possibile candidarsi per affiancare più da vicino l’artista nel respiro collettivo, scrivendo all’indirizzo comunicazione@cittadiniperlaria.org per maggiori istruzioni.