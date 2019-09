Il Milan affonda, Giampaolo rischia

“Mi assumo le mie responsabilità da allenatore ma vado avanti perché sono convinto delle mie idee”: l’allenatore del Milan, Marco Giampaolo, commenta la sconfitta con la Fiorentina 1-3. “Con la dirigenza non ho parlato, riflessioni non ne faccio”, ha aggiunto. ‘Ho mai pensato alle dimissioni? No”. È la risposta secca di Giampaolo in conferenza stampa dopo la sconfitta 1-3 contro la Fiorentina. ”Abbiamo giocato come se non ci fossimo mai allenati insieme – aggiunge il tecnico del Milan -, il dovere di vincere ha pesato nei muscoli e nella testa. La squadra non era serena. La contestazione dei tifosi? I tifosi del Milan muoiono per la maglia e hanno giustamente manifestato il loro disappunto”.

“L’allenatore è stata una scelta condivisa tra area tecnica e società. Noi lo difenderemo sempre, è giusto dargli tempo. Sapevamo quali potevano essere i problemi, ma pensavamo di fare meglio perché quattro sconfitte in sei gare e la qualità del gioco non è soddisfacente” ha detto Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, commentando a Sky Sport la posizione del tecnico rossonero.