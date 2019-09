Ferito a coltellate. E ‘ successo la notte scorsa ad un ragazzo di 16 anni sui Navigli. Per fortuna non è in pericolo di vita. E’ accaduto intorno alle 3 in via Pacioli, non distante dalla ‘movida’ della Darsena. Il ferimento sarebbe avvenuto al culmine di una lite. Ad aggredirlo sarebbe stato un altro giovane, ora ricercato.