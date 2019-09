Beppe Sala incontra il ‘milionequattrocentomillesimo’ cittadino milanese

Milano ha raggiunto quota 1,4 milioni di abitanti e, come promesso nei giorni scorsi, il sindaco Beppe Sala ha accolto il nuovo milanese a Palazzo Marino. “Si chiama Andrea e ha origini catanesi il milionequattrocentomillesimo milanese. Come promesso, l’ho ricevuto oggi nel mio ufficio, a Palazzo Marino. In ricordo di questo giorno e della nostra chiacchierata gli ho regalato il mio badge della sessione del CIO di Losanna, quella in cui Milano e Cortina si sono aggiudicate le Olimpiadi invernali del 2026”. Così il sindaco Giuseppe Sala in un post in cui posa con il giovane ‘neo cittadino milanese’ ricevuto oggi a palazzo Marino.