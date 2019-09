SiamoTuttiGretini, sciopero globale per il clima

Dal 20 al 27 settembre durante la Climate Week, il movimento Italian Climate Network promuove la campagna #SiamoTuttiGretini.

Culminerà venerdì 27 nel 3° Sciopero Globale per il Clima (alle 9.30 e alle 18 a Milano in Largo Cairoli) l’operazione che invita tutti a essere vicino a Greta e a “metterci la faccia” supportando la sua azione. Questo nella settimana che ha visto il suo discorso di apertura del Climate Action Summit dell’ONU a New York generare un’onda di forte partecipazione capace di ispirare tutto il pianeta.Il meccanismo è molto semplice, basta scattarsi un selfie con la scritta GRETINO o GRETINA, pubblicarlo sui social inserendo l’hashtag #SiamoTuttiGretini e invitare i propri contatti a fare lo stesso. E’ online la pagina web siamotuttigretini.com dedicata all’operazione che spiega il progetto, contiene un video manifesto per fare awareness sul cambiamento climatico e una gallery dei selfie.

Esperti del settore, personaggi famosi, volti televisivi e influencer hanno aderito e invitato i propri seguaci a fare lo stesso, tra questi: Elio di Elio e le Storie Tese, Il Terzo Segreto di Satira, Ismaele La Vardera de Le Iene, Ilaria Fratoni e Stefania Andriola di Meteo.it, Judith Jacquet di Icona Clima, Ruggero Rollini Youtuber divulgatore scientifico, Luca Perri Rai Scuola, Filippo Thiery Geo-Rai3, Massimo Polidoro Segretario Nazionale CICAP, Luca Mercalli.

La campagna #Siamotuttigretini è sostenuta dalla rete Milano per il Clima.