Milano Bike City sul grande schermo

Il Cinemino di via Seneca 6 a Milano partecipa alla seconda edizione di Milano Bike City (14-22 settembre www.milanobikecity.it) e propone due titoli da non perdere in apertura della manifestazione. Spazio allora alla bicicletta come “attore protagonista” con il capolavoro di Vittorio De Sica Ladri di biciclette (sabato 14/9 ore 12.10 e domenica 15/9 ore 13.35), nell’edizione restaurata dalla Cineteca di Bologna e con l’anteprima di Il colore della fatica – Il Giro, l’Italia e gli italiani in bicicletta di Andrea Gropplero di Troppenburg (sabato 14/9 ore 13.50 e domenica 15/9 ore 12.25). Un viaggio nei filmati d’archivio dell’Istituto Luce per vivere le emozioni del Giro d’Italia, oltre a visitare il mondo della bicicletta dalla A alla Z, e per entrare in un’altra Italia, decisamente meno tecnologica di quella attuale ma forse più vera. Altri tempi, quando il colore della fatica era il bianco e nero.

LADRI DI BICICLETTE di Vittorio De Sica (88 min., Italia, 1948)

sabato 14 Settembre ore 12:10 – domenica 15 settembre ore 13:35

“Perché pescare avventure straordinarie quando ciò che passa sotto i nostri occhi e che succede ai più sprovveduti di noi è così pieno di una reale angoscia?” (Vittorio De Sica). Il quadro di miseria dell’Italia del dopoguerra è condensato magistralmente nella storia di un attacchino cui viene rubata la bicicletta, unico mezzo di sostentamento per sé e la famiglia. Oscar per il miglior film straniero.

Restaurato nel 2018 da Cineteca di Bologna, Compass Film e Istituto Luce Cinecittà in collaborazione con Arthur Cohn, Euro Immobilfin e Artédis presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata.

IL COLORE DELLA FATICA di Andrea Gropplero di Troppenburg (60 min., Italia, 2017)

sabato 14 Settembre ore 13:50 – domenica 15 settembre ore 12:25

Un omaggio sorridente all’evento sportivo più amato dagli italiani: Il Giro d’Italia raccontato a partire dalle rare sequenze esistenti sul primo Giro del 1909, passando per la prima tappa Milano-Bologna fino ai giorni nostri. Un viaggio nei filmati d’archivio dell’Istituto Luce per vivere le emozioni del Giro d’Italia. Parole, immagini, leggende più o meno provate.

Ci accompagneranno alla scoperta del Giro, oltre a Davide Cassani, c.t. della Nazionale di

ciclismo, personalità diverse che amano questo sport come: Romano Prodi noto cicloamatore,

Enrico Brizzi scrittore appassionato di bici e di ciclismo, Ernesto Colnago storico meccanico del Giro e grande costruttore di biciclette, Giorgio Squinzi patron della Mapei una delle squadre più vittoriose della storia, Massimo Cacciari, filosofo e appassionato, Urbano Cairo editore RCS , proprietario Gazzetta dello Sport e del Giro d’Italia, Achille Bonito Oliva, critico d’arte e appassionato del giro e tre grandi campioni italiani come Felice Gimondi con tre vittorie e nove podi conquistati, Francesco Moser con cui è cominciata l’era tecnologica del Giro e Vincenzo Nibali il nuovo campione del Giro d’Italia globalizzato.

Il colore della fatica è prodotto da Luigi Tortato per Sì Produzioni con Istituto Luce Cinecittà.