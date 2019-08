Milano, trovato con due litri di ‘droga dello stupro’

E’ stato trovato con due litri di Ghb, la cosiddetta ‘droga dello stupro’, una sostanza incolore, insapore e inodore che, sciolta in una bibita stordisce chi la beve fino al punto di perdere la memoria. Per questo un incensurato di 26 anni è stato arrestato a Milano dalla polizia. Gli agenti della Mobile sono arrivati al giovane spacciatore e nel suo appartamento in zona Greco Turro, oltre al Ghb, hanno trovato anche una decina di pasticche di ecstasy. La ‘droga dello stupro’ sarebbe stata comprata in Olanda. Il giovane arrestato non ha precedenti e fino a un paio d’anni fa lavorava nel campo della ristorazione.