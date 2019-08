Auguri a Fido, il 26 agosto è la Giornata mondiale del cane

Si celebra oggi la Giornata internazionale del cane, istituita negli Stati Uniti nel 2004 su iniziativa dell’esperta di animali domestici Colleen Paige e poi estesa in mezzo mondo grazie alle diverse associazioni cinofile e animaliste. Il 26 agosto è stato scelto dalla stessa Paige per ricordare l’adozione del suo primo cane quando era ancora una bimba. L’International Dog Day vuole celebrare il legame indissolubile che lega uomo e cane, fin dai tempi antichi, e il ruolo che questi animali svolgono non solo come amici e compagni di vita: basti pensare ai cani addestrati al soccorso, alla ricerca di persone in caso di calamità, alla guida di persone non vedenti, al supporto dato con la pet therapy oppure ancora ai quattro zampe impegnati al fianco delle forze dell’ordine. Un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla piaga degli abbandoni o dei maltrattamenti.