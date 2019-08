Quattro uomini sono stati arrestati dalla Polizia perchè accusati di essere gli autori di una rapina in una gioielleria del centro di Milano, avvenuta lo scorso 7 giugno. Il colpo era stato messo a segno in via Santa Maria Fulcorina, tra Duomo e Cordusio, a Milano. Le indagini che hanno portato ai 4 arresti sono state svolte dal Commissariato Centro.