L’ufficio Polfer aperto a Rogoredo, inaugurato oggi, prevede la presenza di 19 operatori. Da quando è attivo, dal giugno scorso e fino a fine luglio, il Posto Polfer di Rogoredo ha effettuato 341 servizi di vigilanza in stazione, 16 servizi di controllo straordinario, elevando 98 sanzioni amministrative, identificando 1.382 persone, rintracciando 306 stranieri in posizione irregolare e provvedendo ad arrestare 5 persone e a denunciarne 93. Lo riferisce la questura in occasione dell’inaugurazione degli spazi nella stazione di Rogoredo, nell’ambito della presentazione del nuovo hub ferroviario di Milano Rogoredo, alla presenza di Matteo Salvini, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’Interno, e di Danilo Toninelli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Franco Gabrielli, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.



Riguardo all’attività della polfer, in Lombardia dal primo gennaio al 29 luglio 2019: sono stati 110.149 le persone identificate, 194 gli arresti e 1.517 gli indagati. Sono stati 17.380 i servizi di controllo nelle stazioni e 17.866 i treni scortati. Infine, 2.764 pattuglie lungo linea, 7.502 scorte a bordo treno e 1.353 servizi antiborseggio.