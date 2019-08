Gli uomini del Radiomobile sono intervenuti ieri, alle 12.30, in seguito alla segnalazione di una lite familiare avvenuta in largo Rio de Janeiro, zona Città Studi. Un 39enne, ai domiciliari, ha prima minacciato i genitori con un coltello da cucina e poi ha giurato di voler far saltare il palazzo manomettendo i tubi del gas. L’uomo si è barricato in casa e ha scavalcato il parapetto del balcone al terzo piano minacciando di suicidarsi. Per farlo desistere è stato necessario l’intervento dei suoi avvocati di fiducia, convocati dai Carabinieri. Mentre l’uomo era impegnato a discutere con i suoi legali, i militari ne hanno approfittato per entrare in casa e farlo desistere dai suoi intenti. Il 39enne, denunciato ieri per maltrattamenti in famiglia, era stato condannato ai domiciliari per atti persecutori nei confronti della ex compagna ed è stato poi ricoverato al Niguarda in osservazione.