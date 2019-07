Potente scossa di elettrica colpisce operai

Alcuni operai che stavano posando dei pali per l’illuminazione di un posteggio di un supermercato sono stati colpiti da una scarica elettrica. E’ successo stamattina nel varesotto, a Cantello. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Presumibilmente nel muovere uno dei pali, gli operai si sono avvicinati a una linea di alta tensione (15.000V) nei pressi del cantiere e si è creato un arco voltaico che li ha colpiti. I cinque operai sono stati soccorsi e uno trasportato in eliambulanza in ospedale. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso i rilievi delle forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto.