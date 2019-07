L’ autonomia “sembra slittare non certo per colpa di Salvini. Salvini sta facendo il possibile per tenerla sempre al centro dell’attenzione, è uno dei punti da affrontare con determinazione” . Quindi la “fiducia nei confronti di Salvini è sempre maggiore”. Così il presidente della Regione Attilio Fontana a margine di un incontro a Palazzo Lombardia rispondendo ad una domanda dei giornalisti sui tempi per l’intesa sull’autonomia differenziata. (MiaNews)