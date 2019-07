Lavoratori in nero ma con reddito di cittadinanza

La guardia di Finanza di Erba ha scoperto in alcuni negozi di Bellagio e Canzo 6 lavoratori in nero, 2 dei quali percepivano il redditto di cittadinanza. Durante una serie di controlli le fiamme gialle hanno scoperto che i due lavoratori durante i mesi di aprile, maggio e giugno avevano percepito dallo Stato 2.310 euro complessivi di sussidi. Sono state contestate inoltre varie irregolarità su scontrini e ricevute fiscali. I Finanzieri hanno denunciato i 6 lavoratori in nero e i datori di lavoro rischiano sanzioni amministrative che vanno da 2.160 euro a 12.960.