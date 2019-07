Sala, le reazioni alla sentenza

Numerose le reazioni alla condanna a sei mesi – concertita in una sanzione da 45 mila euro – inflitta all’ex ad di Expo e oggi sindaco di Milano Beppe Sala. Ad esprimere sostegno e fiducia al sindaco ci sono il segretario del Pd Nicola Zingaretti: “Sala vada avanti a guidare Milano – dice – la sta trasformando in una delle città più belle e organizzate d’Europa”. Sostegno anche dal Pd milanese e da parte della giunta di Palazzo Marino. “Non gioisco per la condanna, sono orgoglioso di Expo” ha dichiarato Matteo Salvini mentre il consigliere comunale leghista Massimiliano Bastioni, come altri esponenti del suo partito, ne chiede le dimissioni. “Sala riferisca in Consiglio e poi si dimetta” dice anche il consigliere comunale Cinquestelle Simone Sollazzo. Toni diversi da Forza Italia. “Siamo garantisti sempre e quindi con Beppe Sala cui chiediamo di continuare a svolgere le funzioni per le quali è stato eletto – afferma Fabrizio De Pasquale, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino – non vogliamo batterlo per via giudiziaria, piuttosto contiamo di batterlo politicamente quando si voterà”.