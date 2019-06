Omicidio Piazzale Loreto a Milano, assassino condannato all’ergastolo

Joel Antonio Santos Mercedes è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Milano per l’omicidio di Antonio Rafael Ramirez, avvenuto il 12 Novembre 2016 a Piazzale Loreto a Milano. Nel tardo pomeriggio, vicino a Corso Buenos Aires, in mezzo ai passanti e con un complice, il giovane dominicano sferrò 8 coltellate a Ramirez, che aveva un debito di droga pari a 10mila euro. Il complice di Mercedes, Jeison Elias Moni Ozuna, anche lui dominicano, era stato fermato in Toscana un mese dopo il delitto. Confermata la condanna a 18 anni per Ozuna, che tenne ferma la vittima in modo che Mercedes potesse finirla con le coltellate. Rimane ancora latitante Mercedes, fuggito all’estero subito dopo l’omicidio.