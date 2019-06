La presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Losanna lunedì prossimo per la sessione del Cio che assegnerà le Olimpiadi Invernali 2026 “è un segnale importante. Il segnale che diamo con la presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte è che non è la Lombardia o il Veneto, o Milano e Cortina, ma è l’Italia a chiedere le Olimpiadi. Abbiamo tutto il sistema paese alle nostre spalle e gran parte dei cittadini vuole che le Olimpiadi si svolgano in Italia: i sondaggi che sono stati fatti parlano chiaro. È una dimostrazione di compattezza, voglia ed entusiasmo che dovrà essere preso in considerazione.” Lo ha detto il governatore lombardo Attilio Fontana, a margine dell’evento ‘Innovation Days’ organizzato da il Gruppo 24 Ore. “Il discorso economico è abbastanza superfluo: ha aggiunto Fontana – faremo delle Olimpiadi low cost e seguiremo le indicazioni del Cio, abbiamo già dato tutte le garanzie. Il governo ha dato a sua volta le garanzie. I costi sono garantito dalle Regioni, dagli Enti locali e dal Governo. Da quel punto di vista non ci sono problemi”.