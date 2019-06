Birra artigianale meno cara, accise tagliate del 40%

La birra artigianale costerà meno. Scatta da luglio infatti il taglio del 40% delle accise sulle produzioni dei micro birrifici. Le agevolazioni sono previste per chi produce fino a 10 mila ettolitri all’anno. La birra artigianale sta vivendo un momento particolarmente felice. Secondo i dati della Coldiretti si moltiplicano le iniziative imprenditoriali con 862 birrifici artigianali per una produzione di oltre 55 milioni di litri. Un settore cresciuto del 330% in appena dieci anni che ha generato 3 mila posti di lavoro diretti. La regione con più birrifici artigianali è la Lombardia, seguita da Piemonte, Veneto e Toscana, mentre la al centro-sud spicca la Campania.