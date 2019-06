I tweet razzisti del prof

“Anch’io ho incontrato una risorsa ‘negro’ sulla tangenziale ovest di Milano che andava in bicicletta sulla corsia di emergenza contromano. Spero che l’abbiano travolto.” Questa una delle frasi che Carlo Gallarati, presidente di commissione alla maturità, ha pubblicato sui social. Il preside del liceo scientifico “Copernico” di Pavia, dove Gallarati ha due classi designate, ha segnalato all’Ufficio Scolastico provinciale l’ingegnere che per 35 anni ha insegnato all’istituto “Volta” di Pavia e ora in pensione. Letizia Affatato, dirigente scolastica provinciale ha detto che “l’amministrazione è stata informata e si stanno valutando i provvedimenti da prendere”. Gallarati si è difeso dalle accuse dicendo che è stato insegnante anche in scuole serali con molti stranieri e che non ha mai avuto problemi con loro. Affermando poi che chi lo conosce sa che è un bravo insegnante.