Bookabook, torna “La lunga notte dei lettori”

Sabato 22 giugno dalle 21 presso lo spazio BASE, in via Bergognone 34, Milano, torna, per il terzo anno di fila, “La lunga notte dei lettori”, la festa di “Bookabook”. Una serata all’insegna del piacere della lettura e della buona musica. Una festa al ritmo di Atomic Bar Dj set, con i dj che da sempre animano una delle serate più note della movida milanese, free drink per chi acquista un libro e un ricco bookshop con tutti i titoli del catalogo Bookabook. Quest’anno c’è una novità per i lettori più appassionati: un percorso a premi con quattro giochi letterari, per giocare e vincere con la nostra redazione. Ecco un assaggio: Trivial booksuit per riscoprire assieme i classici intramontabili della letteratura; Trova il refuso per indossare i panni di un editor della casa editrice e tanti altri giochi che accompagneranno il lettore alla scoperta del mondo editoriale.

Bookabook, che quest’anno ha festeggiato il suo quinto anno di attività, è la casa editrice che mette i lettori al centro della vita del libro. Ecco come funziona: dopo un’attenta pre-selezione qualitativa delle proposte, a cura di editor professionisti, sono proprio i lettori ad avere l’ultima parola sulla scelta dei libri da pubblicare. I lettori possono infatti scaricare gratuitamente l’anteprima di un libro e, se desiderano continuare la lettura, possono pre-ordinare una copia nel formato che preferiscono, cartaceo o ebook. Attorno a ogni libro si costruisce così una comunità e un passaparola, prima ancora che sia pubblicato.