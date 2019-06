Paperino compie 85 anni

Auguri Paperino! Il papero disneyano più amato, paladino dei pasticcioni e degli sfortunati, sempre pronto ad aiutare gli altri, il 9 giugno taglierà il traguardo degli 85 anni. Il settimanale Topolino, che ha proprio in Paperino uno dei suoi personaggi più seguiti e richiesti dai lettori, gli dedicherà un numero monografico in edicola mercoledì 5 giugno: un’edizione da non perdere, che vedrà il mitico Paolino Paperino protagonista di 5 storie a fumetti che mettono in luce tutte le sfaccettature della sua variegata personalità. Con il numero 3315 del 5 giugno, si conclude la serie Paperino, Qui, Quo, Qua e il grande gioco geniale, dedicata a Leonardo da Vinci (o meglio… Paperdinci!), che ha preso il via a inizio maggio: in quest’ultima puntata, Paperino e nipotini, in viaggio tra Roma e Firenze, riusciranno a svelare i misteri del grande genio fiorentino ancora rimasti in sospeso. Proprio nella città del Giglio il nostro Paperino festeggerà il suo compleanno, felice di trascorrerlo nel Bel Paese da lui tanto amato, attorniato da amici vecchi e nuovi e …da ottimo cibo! Un’altra storia da non perdere è Paperino contro Paperino. Una storia-evento, che, in questo numero speciale, vede protagonisti Paperino e tutti i suoi alter-ego: Paperinik, PK, DoubleDuck e Qu-Qu 7. Paperino dovrà vedersela con queste spiccate personalità, eccezionalmente svincolate da lui per un errore di Archimede. I 4 eroi, però, si renderanno conto ben presto che portare a termine le rispettive missioni senza Paperino non è affatto facile…

Le due avventure della serie I Corti di Paperino possono invece essere riassunte con due parole chiave: imprevedibilità e versatilità, due tratti che contraddistinguono la vita e le avventure di Paperino, sempre alle prese con situazioni difficilmente prevedibili, ma in cui, alla fin fine, riesce sempre a destreggiarsi al meglio! Nella prima delle due avventure, il settimanale Topolino fa un ulteriore regalo ai lettori: compaiono infatti dopo una lunghissima assenza due amici-“nemici” del papero… Cip e Ciop! Infine, non poteva mancare il binomio fortuna-sfortuna, con cui il nostro festeggiato è sempre alle prese. In Paperino e il ricciolo della fortuna Paperino proverà a sfidare per l’ennesima volta la sua proverbiale sfortuna… ci riuscirà? Da non perdere poi, nella parte editoriale, il dizionario di Paperino, ovvero Paperino dalla A alla Z: le parole chiave che meglio lo descrivono, scelte dalla redazione. I fan del papero pasticcione, questa settimana in edicola troveranno un’ulteriore sorpresa: la statuetta da collezione Paperino Gold, che celebra questo importante anniversario, allegata a Topolino con prezzo speciale maggiorato.