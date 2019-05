La Bandabardò al Parco Tittoni

La Bandabardò è in concerto stasera, venerdì 31 maggio, al Parco Tittoni di Desio (Mb).

Con i suoi oltre 1500 concerti e con ben 25 anni di attività appena compiuti il gruppo può dirsi a buon diritto una delle live band più vitali in Italia. I suoi concerti sono feste straripanti d’affetto: il pubblico vi partecipa numerosissimo, cantando infaticabile ogni canzone, duettando continuamente con gli artisti sul palco, senza perdersi un solo verso, in uno scambio d’intesa che non smette mai di sorprendere la Banda stessa. E questo affetto si traduce in grandi numeri non più solo ai live, ma negli stessi dati di vendita con inattese scalate in vetta alle classifiche.

E dunque anche la sua produzione si conta ormai in grandi numeri: 13 album pubblicati – inclusi dischi dal vivo, progetti speciali e pubblicazioni estere -, un DVD e – tra ironia, autoironia e bicchieri di vino – un’autobiografia ufficiale e, proprio in occasione del compleanno dei 25 anni, una nuova versione di Beppeanna; “Se mi Rilasso Collasso” cantata e suonata con Stefano Bollani, Caparezza, Carmen Consoli, Max Gazzè e Daniele Silvestri.

Così pure la sua cartina geografica bardozziana si è estesa a macchia d’olio: le lunghe tournée toccano anche Francia, Germania, Spagna, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Polonia, Slovenia e persino Chiapas e Canada.

Venerdì 31 maggio

Apertura cancelli ore 19.30

Inizio concerto ore 21.50

Ingesso 10 euro.

Parco Tittoni

Desio, Via Cavalieri di Vittorio Veneto 2

COME ARRIVARE IN AUTO

Valassina (Milano – Lecco): Uscita Desio Centro e Desio Nord

Valassina (Lecco – Milano): Uscita Desio Nord

Milano – Meda: Uscita 9 Binzago.DOVE PARCHEGGIARE

P1: Stazione FS |

P2: Zona Consorzio Desio Brianza |

P3: via Milite Ignoto |

P4: via G. Pascoli |