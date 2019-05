Maxi tamponamento sulla Milano-Meda, auto si incastra sotto un suv

Grave incidente, stamani intorno alle 8, sulla Milano-Meda, a Lentate sul Seveso. Nello scontro sono rimaste coinvolte 4 vetture. Quattro le persone ferite, riferiscono i vigili del fuoco intervenuti con due squadre. Secondo una prima ricostruzione il tamponamento a catena sarebbe stato provocato da un veicolo fermo sulla corsia di sorpasso a causa di una avaria per un totale di quattro veicoli coinvolti: uno si è incastrato sotto il suv che precedeva, sollevandolo con il cofano a fare da leva. Sul posto i vigili del fuoco di Seregno e Lazzate, i soccorsi e le forze dell’ordine. I feriti sono stati soccorsi in codice verde. Il traffico, già intenso per l’ora di punta, è andato subito in tilt.