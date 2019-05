PHIL COLLINS e KISS a Milano in estate: gli sconti e le promozioni di Trenitalia

Milano ospiterà i concerti italiani di PHIL COLLINS (il 17 GIUGNO al Forum) e KISS (2 LUGLIO all’Ippodromo Snai San Siro) e ci sono ottime notizie per i fan che raggiungeranno la città per questi due eventi imperdibili: Trenitalia è official carrier di entrambi i concerti e sono da ora attive delle speciali promozioni che riguardano sia i biglietti dei concerti sia quelli per i treni da e per Milano.

Le modalità

I titolari CartaFRECCIA hanno diritto ad uno sconto del 25% sull’acquisto di 2 biglietti per uno dei concerti, uno per sé e uno per un accompagnatore, fino ad esaurimento posti disponibili in questa promozione. I biglietti a tariffa speciale possono essere acquistati esclusivamente online sul circuito di biglietteria Ticketone: l’acquirente dovrà selezionare la voce Promozione CartaFRECCIA, stampare la ricevuta di acquisto e presentarsi al botteghino il giorno del concerto portando con sé la CartaFRECCIA (in digitale o cartacea).

Al contempo, chi deciderà di raggiungere Milano con Trenitalia nei giorni immediatamente precedenti e seguenti i concerti in cui si svolgeranno i concerti, grazie alla tariffa Speciale Concerti avrà diritto ad uno sconto compreso tra il 20 e il 50% sul prezzo BASE del biglietto per i treni Frecce, Intercity e Intercity Notte, a seconda dell’anticipo con cui si procede con l’acquisto. Il numero dei posti è limitato e variabile, e l’offerta non è cumulabile con altre riduzioni. Per maggiori informazioni, invitiamo gli spettatori a consultare il sito Trenitalia.

I concerti di Phil Collins e Kiss si preannunciano davvero come imperdibili. L’artista inglese torna in Italia dopo oltre 20 anni di assenza, per presentare uno show che ha totalizzato una lunga serie di sold out in tutto il mondo e che proporrà ai fan una panoramica sui maggiori successi della sua lunghissima carriera, sia coi Genesis che come solista.

I Kiss, una delle band più iconiche e spettacolari della storia del rock, sono invece impegnati nell’End of the Road – World Tour, annunciato come loro tour di addio alle scene e ultima possibilità per vedere la formazione dal vivo.

PHIL COLLINS

Still Not Dead Yet Live! – European Tour

Lunedì 17 GIUGNO 2019 @ Mediolanum Forum – Assago (MILANO)

Biglietti – Promozione CartaFRECCIA

Poltronissima: € 225,00 + prev.

Poltrona: € 187,50 + prev.

Anello B numerato I settore: € 132,25 + prev.

Anello B numerato II settore: € 112,50 + prev.

KISS

End of the Road World Tour

Martedì 2 LUGLIO 2019 @ Milano Summer Festival @ Ippodromo SNAI San Siro – MILANO

Biglietti – Promozione CartaFRECCIA

Posto unico in piedi: € 60,00 + prev.