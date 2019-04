Il Festival dei Diritti Umani quest’anno si fa in quattro: dopo le consuete

giornate a Triennale Milano (2 – 4 maggio), l’evento nato per sensibilizzare

la cittadinanza sull’importanza dei diritti umani si sposterà in altre tre città

italiane, Bologna (7 maggio), Firenze (8 maggio) e Roma (11 maggio).

Il Festival dei Diritti Umani è organizzato da Reset-Diritti Umani con il

patrocinio di UNHCR – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati,

Città metropolitana di Milano, Comune di Milano, Regione Lazio, Comune di

Bologna, Regione Toscana, Amnesty International Italia, Università degli

Studi di Milano-Bicocca.

Il tema della quarta edizione è “Guerre e Pace”.

Guerre al plurale. In questo periodo, quando un quinto del pianeta è in

guerra, parlare di conflitti significa interessarsi delle enormi sofferenze di

milioni di persone. Significa indagarne le cause e non chiudere gli occhi di

fronte alle conseguenze: tensioni, squilibri, migrazioni. I conflitti, dunque,

riguardano tutti noi. Sono un’ipoteca sul futuro dell’umanità: killer-robot,

controllo sociale, devastazione del pianeta.

Una sola pace. Perché non sia solo una parentesi tra la guerra di ieri e

quella di domani, la pace ha bisogno di linguaggi non violenti, di pratiche

benefiche e soprattutto di diritti uguali per tutti.

“Viviamo tempi duri – dichiara il direttore del festival Danilo De Biasio – ma

abbiamo trovato associazioni e ong preoccupate quanto noi che hanno

deciso di essere al nostro fianco in questa edizione. Lo potrete apprezzare

attraverso i film, i documentari, i talk, le foto, le testimonianze dirette”.

L’ingresso al Festival dei Diritti Umani è libero e gratuito, fino ad esaurimento

posti.

In TRIENNALE dal 2 al 4 maggio verrà allestita la mostra “Traces of

Lights”, curata da Leonardo Brogioni e organizzata dal Festival dei

Diritti Umani in collaborazione con WeWorld Onlus. Per la prima volta in

Italia, gli scatti di Lorenzo Tugnoli (The Washington Post) e Diego Ibarra

Sánchez (The New York Times) cercano di raccontare la crisi dei rifugiati

siriani in Libano.

Diversi e interessanti gli incontri con fotogiornalisti che testimonieranno e

racconteranno le loro esperienze attraverso le immagini: a MILANO in

Triennale giovedì 2 maggio gli studenti della sezione EDU incontrano

Gabriele Micalizzi (fotogiornalista di guerra), venerdì 3 maggio

incontrano Claudio Rizzini e Roberto Mutti per il progetto “Armàti di

paura”; sabato 4 maggio Diego Ibarra Sànchez e Lorenzo Tugnoli

autori della mostra “Traces of Light”. Questi ultimi incontreranno anche il

pubblico dei TALK il giorno prima.

Per info: www.festivaldirittiumani.it